Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 июля внес запись в Единый госреестр и объявил ликвидацию ПАО "Реал Банк" завершенной.

Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Фонда.

"29 июля 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №14801110043001610 о государственной регистрации прекращения ПАО "Реал Банк" как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прекращены полномочия Фонда гарантирования как ликвидатора "Реал Банка".

Напомним:

20 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Реал Банка".

12 апреля ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Даниэль".

А 16 мая было ликвидировано ПАО "Коммерческий банк "Стандарт".

Также напомним, что в июне прошлого года Фонд гарантирования вкладов физлиц не сумел продать кредитные портфели "Реал Банка", принадлежавшие ранее бизнесмену Сергею Курченко.

В марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, беглый олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 млн гривень Национального банка, 4,7 млн гривен "Реал Банк", 2,3 млрд гривен "Брокбизнесбанка", 502 млн "Укргазбанк".

Экономическая правда