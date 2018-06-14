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Фонд гарантирования не смог продать активы банков Курченко на 16 миллиардов гривен

Четверг, 14 июня 2018, 19:35

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не сумел продать кредитные портфели Брокбизнесбанка и Реал Банка, принадлежавшие ранее бизнесмену Сергею Курченко.

Об этом сообщает FinClub.

Аукцион по продаже кредитного портфеля (141 кредит) Брокбизнесбанка проходил 11 июня. В залоге по кредитам были имущественные права и нефтепродукты.

Стартовая цена была на уровне 12,6 млрд гривен.

14 июня должен был состояться еще один аукцион по продаже прав требования по кредитам Реал Банка. Стоимость этого лота составляла 3,65 млрд гривен.

Ни на один из активов покупателей не нашлось.

Напомним, долги "Великої Кишені" продали со скидкой в 72%.

Экономическая правда

Фонд гарантирования вкладов Курченко
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