Фонд гарантирования ликвидировал банк Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Реал Банка".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"20 мая 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ОАО "Реал Банка" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.

В Фонде также отметили, что в соответствии с ч.7 статьи 26 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юрлица.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Реал Банк", - резюмировали в Фонде.

Напомним:

12 апреля ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Даниэль".

А 16 мая было ликвидировано ПАО "Коммерческий банк "Стандарт".

Также напомним, что в июне прошлого года Фонд гарантирования вкладов физлиц не сумел продать кредитные портфели "Реал Банка", принадлежавшие ранее бизнесмену Сергею Курченко.

Напомним, что в марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, беглый олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 млн гривень Национального банка, 4,7 млн гривен "Реал Банк", 2,3 млрд гривен "Брокбизнесбанка", 502 млн "Укргазбанк".

Экономическая правда