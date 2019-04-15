В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Даниэль".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"12 апреля 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Коммерческий банк "Даниэль" были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - сообщили в ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 января 2014 года принял решение о начале вывода банка "Даниэль" с рынка и введении временной администрации с 17 января 2014 года.

Банк "Даниэль" основан в 2003 году. По данным банка, по итогам третьего квартала 2013 года никто из его акционеров не владел долей в уставном капитале, превышающей 10%: на 11 февраля 2013 года 11 акционеров-физлиц совокупно владели 86,08% банка, а 3 акционера-юридических лица – 13,92%.

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2013 года по размеру общих активов банк "Даниэль" занимал 102 место среди 178 действовавших в стране банков.

По данным "Украинской правды", акционером банка "Даниэль" был сын экс-премьера Пустовойтенко Вячеслав, которого связывают с Юрием Колобовым.

Экономическая правда