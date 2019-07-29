Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 15,5 миллиардов кубометров

С 4 апреля по 27 июля 2019 года Украина увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 77,8% (на 6 миллиардов 805,11 миллионов кубометров) - до 15,5 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что этот объем превышает показатель запасов 27 июля 2018 года на 23,2%, 27 июля 2017 года - на 20%.

Хранилища страны 1-27 июля пополнились на 2,6 млрд кубометров, среднесуточное закачки составляет 74,3 млн кубометров, тогда как в июне оно составило 71,9 млн кубометров в сутки.

Напомним:

По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 миллиардов кубометров, осталось добавить 5 миллиардов кубометров.

Украина с 4 апреля по 6 июля увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 59,8% (на 5,2 миллиарда кубометров) - до 13,9 миллиардов кубометров.

В апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.

После завершения отопительного сезона наша страна увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 304,44 млн кубометров.