Активы "Ощадбанка" в Крыму: банк прокомментировал информацию о том, что РФ обжаловала решение суда

По состоянию на 25 июля Ощадбанк не получал никаких документов, которые бы свидетельствовали о каких-либо процессуальных действиях РФ об обжаловании решения международного арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба банка. в ответ на распространенную в СМИ информацию о том, что Россия обжаловала решение арбитража.

"Решение международного коммерческого арбитража по иску Ощадбанка против РФ о возмещении убытков, причиненных банку Российской Федерацией в результате оккупации АР Крым было принято 26 ноября 2018 года в Париже.

Соответственно, любые правовые вопросы о возможности обжалования (отмены) решение регулируются действующим процессуальным законодательством Франции", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что в случае получения таких документов будут действовать в соответствии с требованиями французского процессуального порядка и международного законодательства.

О судебном процессе и его последствиях читайте в статье: Бонжур, Москва. Как Ощадбанк может заставить Россию заплатить 1,3 миллиарда

Напомним:

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Аргумент россиян - "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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Экономическая правда