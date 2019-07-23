Дело по Рожковой перенесли из Барышевского суда в Киев

Дело по первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой перенесли из Барышевского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что 22 июля не состоялось заседание в Барышевском райсуде по делу № 355 / 867/19 по иску Барташ А.В. к Лукьяненко А.Ю., первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой о признании недостоверной информации и прекращение действия, которое нарушает право.

В Нацбанке пояснили, что причиной этого стало то, что 16 июля 2019 года от ответчика Лукьяненко А.Ю. поступила апелляционная жалоба на решение об открытии производства по этому делу.

"В связи с этим гражданское дело судом направлено в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы", - заявили в пресс-службе НБУ.

Напомним:

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.

В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.

НБУ обжаловал это решение.

Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, установила, что суд превысил свои полномочия.

Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.