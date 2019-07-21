Новости выходных: новая программа МВФ, обыски на АрселорМиттал и следующий премьер

О реформе таможни. Эксперт по электронным реформам Яника Мерило будет курировать продакт менеджмент и дизайн процессов в Государственной таможенной службе.

О деле SkyUp. Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которое ранее вынесла постановление о временном прекращении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp.

О новой программе МВФ. Украина сможет заключить новую программу с Международным валютным фондом на сумму 6-8 миллиардов долларов к концу 2019 года и осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годы.

Об обысках на АрселорМиттал. Служба безопасности Украины в субботу проводит обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".

О новом премьере. Президент Владимир Зеленский ожидает честные результаты выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.