Украина заключит новую программу с МВФ на 6-8 миллиардов долларов — аналитики Raiffeisen

Украина сможет заключить новую программу с Международным валютным фондом на сумму 6-8 миллиардов долларов к концу 2019 года и осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годы.

Об этом говорится в прогнозе аналитиков Raiffeisen Bank International, передает "Интерфакс-Украина".

Аналитики Raiffeisen указывают, что 40% выплат по валовому внешнему долгу Украины приходится на 2020-2021 годы (2020 – 16,8 млрд долларов, 2021– 18,5 млрд долларов), поэтому правительству необходима новая программа сотрудничества с МВФ в кратчайшие сроки.

"Даже с учетом полного ролловера межфирменных кредитов и рефинансирования 50% корпоративных кредитов, Украине придется выплатить 12,5 млрд долларов в 2020 году и 15 млрд долларов в 2021 году", – сказано в документе.

По мнению аналитиков, привлечение кредитов МВФ может обеспечить частичное покрытие долга Украины, а оставшуюся сумму можно будет получить на долговых рынках путем размещения облигаций и через официальные двусторонние кредитные соглашения.

Они отметили, что значительная задолженность как частного, так и государственного секторов с высокой долей валютных обязательств наряду с необходимостью крупных выплат в ближайшие два года сейчас сдерживают кредитование Украины, и без программы с МВФ привлечение страной больше средств на рынке и обеспечение выплат по долгу остается маловероятным.

Аналитики Raiffeisen считают маловероятным повышение рейтингов Украины до конца этого года, однако видят хорошие перспективы для их роста в ближайшие два года после выборов в случае прогресса реформ.

В документе отмечается высокая вероятность получения большинства пропрезидентской партией "Слуга народа", лидирующей в опросах с показателем 41,5-52,3%, что позволит обеспечить проведение обещанных президентом Владимиром Зеленским реформ, благодаря которым Украина сможет получить поддержку МВФ.

По мнению аналитиков, даже в случае невозможности самостоятельно сформировать правительство партия "Слуга народа" может создать коалицию с реформаторской партией "Голос" Святослава Вакарчука, которую поддерживают 5-7% опрошенных.

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Напомним:

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года на фоне обновления власти в Украине.

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