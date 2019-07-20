В отношении судьи, которая остановила лицензию SkyUp, открыли дело

Источник: Высший совет правосудия

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которое ранее вынесла постановление о временном прекращении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Детали: Первая Дисциплинарная палата ВСП получила жалобы от адвоката авиакомпании SkyUp Дмитрия Толкачева и народного депутата Антона Геращенко.

По результатам проверки Первая Дисциплинарная палата ВРП пришла к выводу, что сведения, изложенные в жалобах, могут свидетельствовать о наличии в действиях судьи признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного статьей 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия , что привело к нарушению правил юрисдикции, умышленное или вследствие грубой небрежности допущенние нарушения прав человека и основных свобод или другое грубое нарушение закона, что привело к существенным негативным последствиям)

В ВСП считают, что судья Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp на право перевозки пассажиров - "фактически остановила хозяйственную деятельность авиакомпании, является вмешательством в деятельность общества", а при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для обеспечения иска "приняла во внимание лишь мнение истца, проигнорировав интересы ответчика и других пользователей, пассажиров".

Что было раньше: Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля. Во время заседания выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля

История вопроса:

24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.

Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.

Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.

Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".

Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".

Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.

Детальнее читайте в материале: Конфликт перевозчиков: что происходит вокруг авиакомпании Sky Up

Украинская правда