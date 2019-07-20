Известная реформатор присоединилась к команде Нефьодова

Эксперт по электронным реформам Яника Мерило будет курировать продакт менеджмент и дизайн процессов в Государственной таможенной службе.

Об этом написал новоизбранный глава ведомства Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Яника Мерило приобщается к построению новой таможни. Будет заниматься продакт-менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы", - написал он.

Мерило на своей странице в Facebook подтвердила информацию о работе в Таможенной службе.

"Обещаю сделать всё возможное и по таможне, и по E-Health в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам", - написала она.

Напоминаем:

Эстонка Мерило с января по май 2015 года была советником министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

На этом посту отвечала за привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства.

С конца 2015 года Мерило стала директором по инновациям мэрии Львова.

Она также является президентом Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций.

Специализация Мерило - внедрение IT-технологий в работу органов власти.

В августе 2016 года она перешла на работу в мэрию Днепра, став заместителем городского председателя Бориса Филатова.

Последнее время курировала направление E-Health проекта "Государство в смартфоне".

Экономическая правда