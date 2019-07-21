Зеленский рассказал, кто может получить кресло премьера

Президент Владимир Зеленский ожидает честные результаты выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал журналистам на избирательном участке

"Премьер-министр... Считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу, провожу уже консультации, говорю. (Не знаю – ред.), насколько я имею на это право, но хочу иметь видение. С несколькими людьми провожу", - отметил он.

Зеленский проголосовал на выборах, но на этот раз он не показал бюллетеня со своим выбором и не признался журналистам, кого поддержал, пояснив это тем, что ему "достаточно уже штрафов".

"На какой результат (надеюсь – ред.)? На честный и справедливый. Это же люди наши решают. Думаю, что будут честные и справедливые выборы, и люди покажут, как они относятся к той партии, которую я не буду сейчас называть", - заявил он.

На вопрос о том, какой первый законопроект будет вносить на рассмотрение новой Рады, он ответил: "Ну, один из первых, там в первый день будет не один законопроект, я уверен. Ну, уже наконец мы должны снять с вами неприкосновенность".

Напомним:

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.

После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".

После этого в Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.

Позже в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского приехали представители полиции и составили админпротокол относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.

Украинская правда