Выплаты по "зеленому" тарифу могут достичь 1,8 миллиарда евро в год — Минэнерго

Ежегодные выплаты за произведенную электроэнергию по "зеленому" тарифу с учетом объектов, введенных в эксплуатацию до 2021 года, будут составлять 1,8 миллиарда евро.

Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сообщается, что до конца 2019 года будет дополнительно введено в эксплуатацию 2,7 ГВт мощностей возобновляемых источников электроэнергии.

С учетом введенных до 2021 года "зеленых" мощностей, ежегодные выплаты могут составить около 1,8 млрд евро, что соответствует выплатам НАЭК "Энергоатом" за 55% произведенной ею э/э (в ценах 2018 года).

В министерстве отметили, что дополнительные расходы на покрытие небалансов в энергосистеме, которые будут возникать из-за сложной прогнозируемости альтернативной генерации, могут составить 300-900 млн евро.

По данным ведомства, общая сумма, оплаченная производителям э/э из ВИЭ за счет "зеленого" тарифа, в 2018 году составила 560 млн евро, что соответствует 7,9% всей стоимости сгенерированной в стране э/э при доле отпуска в 1,9%.

Напоминаем:

11 июля Верховная Рада приняла законопроект №10357 и вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантии получения "зеленого" тарифа.

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

3 июня в Раде был зарегистрирован обобщенный законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа владельцам солнечных электростанций. Документ направлен на предоставление гарантии получения "зеленого" тарифа для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт.

Раньше сообщалось, что "зеленый" тариф для новых наземных домашних солнечных электростанций отменят с 2020 года.

Экономическая правда