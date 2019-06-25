Зеленый тариф для новых наземных домашних солнечных электростанций планируют отменить с 2020 года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет устанавливать "зеленый" тариф новым домашним солнечным электростанциям, панели которых расположены не на крышах домов, с 1 января 2020 года.

Соответствующий проект постановления регулятор намерен рассмотреть на заседании 27 июня, передает "Интерфакс-Украина".

НКРЭКУ намерена привести свою нормативную базу в соответствие с изменениями в закон "Об альтернативных источниках энергии", вступивших в силу с 22 мая, и урегулировать вопросы предоставления "зеленого" тарифа для солнечных и ветровых электростанций домохозяйств.

Так, НКРЭКУ планирует внести изменение в постановление №447 от 29 марта 2019 года, исключив два периода предоставления зеленого тарифа - для СЭС и ВЭС домохозяйств мощностью до 30 кВт, построенных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года и с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

При этом в пояснительных документах к проекту постановления НКРЭКУ подчеркивает, что обязательств по отмене постановления №447 у нее нет, поэтому установленный зеленый тариф для всех домашних СЭС и ВЭС до 30 кВт, построенных с 1 апреля 2013 года до 1 января 2020 года, продолжит действовать.

Вместе с тем регулятор отмечает, что у него больше нет обязательства ежеквартально пересчитывать зеленый тариф в соответствие с изменениями курса евро (для домашних СЭС - исходя из 18 евроцентов за кВт-ч), поэтому их ставки останутся в гривне неизменными и будут действовать до 1 января 2030 года.

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".