Владельцам домашних электростанций вернули "зеленый" тариф

Верховная Рада приняла законопроект №10357 и вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантии получения "зеленого" тарифа.

За соответствующий законопроект на заседании 11 июля проголосовали 228 народных депутатов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы снимаем ограничения и разрешаем домохозяйствам строить малые солнечные станции на земле. Это норма, которая действовала до принятия закона (закона 2712-VIII о "зеленых" аукционах – ред.)", – сказал и. о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский в ходе представления законопроекта в зале парламента.

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

3 июня в Раде был зарегистрирован обобщенный законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа владельцам солнечных электростанций. Документ направлен на предоставление гарантии получения "зеленого" тарифа для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт.

Раньше сообщалось, что "зеленый" тариф для новых наземных домашних солнечных электростанций отменят с 2020 года.