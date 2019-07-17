Новости 17 июля: транзит газа, новый руководитель Фонда гарантирования, платные дороги и мосты
О транзите газа. Российский "Газпром" из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС на 25%, или на 60 миллионов кубометров в сутки.
Об уменьшении количества наличных денег в обращении. В Украине количество наличных денег в обращении уменьшилось на 6,4 миллиарда гривень, или на 1,6%, если сравнить с началом 2019 года.
О платных дорогах и мостах. Министерство инфраструктуры выступает за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика, а также дорог.
О новом руководителе Фонда гарантирования. Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут.
Об увольнении и.о. главы ГФС. Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и. о. главы Государственной фискальной службы Украины.
О жалобах заводов Коломойского. Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) жалуются на убыточность работы из-за подорожания электроэнергии после запуска новой модели рынка 1 июля.
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