Фонд гарантирования получил нового руководителя
Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Рекрут занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования.
Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 17 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.
По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.
"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - сказала Рекрут.
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Напоминаем:
Ворушилин был назначен директором-распорядителем ФГВФЛ в октябре 2014 года.
Ворушилин — один из топ-менеджеров экс-президента Украины Петра Порошенко.
Возглавлял банк "Мрия" в течение 11 лет. После этого курировал финансово-инвестиционную деятельность корпорации "Богдан".
Также Ворушилин является одним из основателей Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко.
Экономическая правда
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