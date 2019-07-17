Кабмин уволил Власова с должности и. о. главы ГФС

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и. о. главы Государственной фискальной службы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров 17 июля.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал Гройсман.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Напомним:

12 июля в Государственной фискальной службе начались обыски.

14 июля, после указания президента Владимира Зеленского, и. о. председателя ГФС Власов написал заявление об увольнении.

Экономическая правда