Кабмин уволил Власова с должности и. о. главы ГФС
Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и. о. главы Государственной фискальной службы Украины.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров 17 июля.
"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал Гройсман.
По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.
Напомним:
12 июля в Государственной фискальной службе начались обыски.
14 июля, после указания президента Владимира Зеленского, и. о. председателя ГФС Власов написал заявление об увольнении.
Экономическая правда
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