Наличных денег в обращении стало меньше: украинцы выбирают безналичные расчеты

В Украине количество наличных денег в обращении уменьшилось на 6,4 миллиарда гривень, или на 1,6%, если сравнить с началом 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

"В наличном обращении страны по состоянию на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в частности банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.)", - говорится в сообщении.

При этом больше всего по количеству в наличном обращении находится, как и прежде, банкнот номиналом 200 гривень (23%) и разменных монет номиналом 10 копеек (29%).

Уменьшение количества наличных денег в обращении в НБУ объяснили стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов.

Как сообщалось ранее, в Украине восемь из 10 операций с платежной картой - безналичные.

Экономическая правда