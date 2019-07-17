В Украине предлагают строить платные дороги и мосты

Министерство инфраструктуры выступает за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика, а также дорог.

О такой инициативе сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета", - сказал Довгань.

Для примера он предложил рассмотреть американскую модель.

"Даем это частному подрядчику. Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд...", - пояснил замминистра.

При этом он добавил, что в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам.

"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - отметил Довгань.

По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине в рамках Национальной транспортной стратегии к 2030 году нужно заложить 50 млрд евро.

"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил замминистра.

Напомним:

В 2020 году в Украине начнется строительство первой платной дороги из Львова в польский Краковец в рамках проекта GO Highway.

Позже стало известно, что проезд по первой в Украине платной дороге из Львова в польский Краковец может стоить 2-3 гривни за километр.