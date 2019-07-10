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Закрытие межбанка: доллар возвращает утраченное

Среда, 10 июля 2019, 17:47
 

10 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,87 - 25,91 гривни;

Евро - 29,07 - 29,11 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 11 копеек, установив его на 10 июля на уровне 25,49 гривни.

10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,68 - 25,77 гривни за доллар.

9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,53 - 25,55 гривни за доллар.

9 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривни за доллар.

Экономическая правда

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