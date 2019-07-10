Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,68 - 25,77 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,65 - 25,68 гривни;

Евро - 28,76 - 28,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,57 - 25,87 гривны. Евро покупают по 28,55 гривни, продают по 29,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,78 - 25,87 гривни, евро - 28,88 - 28,99 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 11 копеек, установив его на 10 июля на уровне 25,49 гривни.

9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,53 - 25,55 гривни за доллар.

9 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривни за доллар.

Экономическая правда