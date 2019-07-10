Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Среда, 10 июля 2019, 09:29
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 11 копеек, установив его на 10 июля на уровне 25,49 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,56 гривни (на 9 июля - 28,71 гривни).
Напомним:
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,53 - 25,55 гривни за доллар.
9 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривни за доллар.
Экономическая правда
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