Курс валют: межбанк закрылся ростом доллара
9 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,63 - 25,67 гривни;
Евро - 28,71 - 28,76 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 июля на уровне 25,60 гривны.
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,53 - 25,55 гривни за доллар.
8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,56 - 25,58 гривни за доллар.
Экономическая правда
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