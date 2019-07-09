Курс валют: межбанк закрылся ростом доллара

9 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,63 - 25,67 гривни;

Евро - 28,71 - 28,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 июля на уровне 25,60 гривны.

9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,53 - 25,55 гривни за доллар.

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,56 - 25,58 гривни за доллар.

Экономическая правда