Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,53 - 25,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,45 - 25,48 гривни;

Евро - 28,50 - 28,53 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,49 - 25,78 гривни. Евро покупают по 28,55 гривни, продают по 29,00 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,67 - 25,74 гривни, евро - 28,75 - 28,92 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 июля на уровне 25,60 гривны.

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,56 - 25,58 гривни за доллар.

Экономическая правда