Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,53 - 25,55 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,45 - 25,48 гривни;
Евро - 28,50 - 28,53 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,49 - 25,78 гривни. Евро покупают по 28,55 гривни, продают по 29,00 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,67 - 25,74 гривни, евро - 28,75 - 28,92 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 июля на уровне 25,60 гривны.
8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,56 - 25,58 гривни за доллар.
Экономическая правда
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