Новости 1 июля: новый рынок электроэнергии, минимальная пенсия, конец эпохи "Роттердам+"

О новом рынке электроэнергии. 1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

О минимальной пенсии. С 1 июля в Украине на 67 гривен выросла минимальная пенсия, ее размер теперь составляет 1564 гривни.

О "ночном тарифе. Глава правления "Житомироблэнерго" заявил, что с сегодняшнего дня отменяется так называемый "ночной" тариф на электроэнергию. В НКРЭКУ говорят, что тарифы, дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать.

О конце эпохи "Роттердам+". Действие формулы "Роттердам+" прекращено с 1 июля 2019 года в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

О первом импорте электроэнергии. Украина впервые в истории поставила электроэнергию из Словакии и Венгрии, что состоялось в пределах так называемого Бурштинского энергоострова.

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