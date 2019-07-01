В Украине повысился размер минимальной пенсии

С 1 июля в Украине на 67 гривен выросла минимальная пенсия, ее размер теперь составляет 1564 гривни.

Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете.

Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря минимальная выплата для пенсионеров вырастет еще на 74 грн до 1638 грн.

Кроме того, с 1 июля 2019 года Кабинет министров установил доплаты к пенсиям для лиц с большим трудовым стажем.

Согласно решению правительства, пенсия будет составлять не менее 2 тыс грн для мужчин со страховым стажем 35 лет и женщин со страховым стажем минимум 30 лет.

Напоминаем:

С 1 марта для более 10 млн пенсионеров была проведена автоматическая индексация пенсий.

Как заявлял министр соцполитики Андрей Рева ранее, повышение в среднем составило 255 гривень.

3 октября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

Читайте также: Подкуп в законе. Кто получит пенсионные доплаты перед выборами

Экономическая правда