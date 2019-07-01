Председатель облэнерго заявил об отмене ночного тарифа. У регулятора опровергают

С 1 июля в Украине будет отменен ночной тариф на потребление электроэнергии для бытовых потребителей.

Об этом рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

По словам Шекеты, отныне не будет дифференциации по зонам, утвержденными на 1 июля 2019 года.

"Мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребления, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.

Что касается бытовых потребителей, то, как ранее заявляли в Кабинете министров, для населения стоимость электроэнергии после проведения реформы рынка не возрастет.

В то же время эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявлял, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения - он говорил об этом в "шутках" и "полунамеках".

В компании "Киевские энергетические услуги" со своей стороны опроверг информацию об отмене ночного тарифа для населения. Как отметили в компании, бытовые клиенты, у которых установлены зонные счетчики, будут и дальше платить меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 7:00.

Такую же информацию предоставила и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Так, в НКРЭКУ сообщили, что тарифы на электроэнергию для населения, дифференцировании по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года.

Напомним, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил внести изменения в законодательство относительно урегулирования вопроса "ночного" тарифа для небытовых потребителей.

Экономическая правда