Украина впервые импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии
Украина впервые в истории поставила электроэнергию из Словакии и Венгрии, что состоялось в пределах так называемого Бурштинского энергоострова.
Об этом сообщает компания "Эру Трейдинг", дочерняя компания американской корпорации ERU Corporation, которая и осуществила импорт.
"Начало импорта электроэнергии в пределах Бурштинского энергоострова – это очередной шаг к интеграции украинского рынка в энергетические рынки Европы и залог справедливой конкурентной цены для конечных потребителей", - отметили в компании.
Также в "Эру Трейдинг" отметили, что максимальная мощность импортированной электроэнергии составляет 130 МВт.
"Событие стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров компании, а также проактивной позиции команды НЭК "Укрэнерго" и представителей Европейской комиссии", - добавили в "Эру Трейдинг".
И подчеркнули, что расширение трансграничной торговли электроэнергией позволит обеспечить защиту от монополизма, и положить конец дискуссиям относительно рыночности и справедливости цены на электроэнергию в Украине.
Напомним, "Эру Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри (США).
К концу 2018 ее совладельцем был Андрей Фаворов, который вышел с числа учредителей вместе с назначением директором интегрированного газового бизнеса ОАО "НАК" Нафтогаз Украины".
Как сообщалось, в 2016 году, после назначения главой "Нафтогаза" Андрея Коболева "Эру Трейдинг" начала выигрывать газовые тендеры "Укртрансгаза".
После назначения Фаворова в "Нафтогаз" "Эру Трейдинг" начала поставлять "Укртрансгаза" не только газ, но и электроэнергию.
Как сообщалось, бывшая фирма Фаворова будет поставлять "Укртрансгазу" дорогой газ.
Экономическая правда
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