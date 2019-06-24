Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе — Маркарова

Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом по поводу новой программы финансирования.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в комментарии Bloomberg.

По ее словам, новая программа может быть заключена на три года.

Возможный объем финансирования министр не назвала, но подчеркнула, что нынешняя программа была заключена на период выборов.

"В некотором смысле эта программа сделала то, что должна была сделать", — сказала министр.

"Учитывая, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациях Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов", - отметила Маркарова.

Напомним:

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года на фоне обновления власти в Украине.

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