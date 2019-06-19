Новости 19 июня: лицензия Yanair, иностранцы в набсовете "Привата", самые богатые нардепы

О лицензии Yanair. Государственная авиационная служба приняла решение возобновить сертификат авиакомпании YanAir "после устранения критических замечаний".

О транзите газа. "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

О банке "Хрещатик". Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КБ" Хрещатик", который в 2016 году был признан неплатежеспособным.

Об иностранцах в набсовете "Привата". Трое иностранцев, участвовавших в конкурсе на работу в наблюдательном совете ПриватБанка, отказались вступать в должности из-за "неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования", но на самом деле причина может быть другой.

О самых богатых нардепах. Зарплата составила лишь 7% дохода у трех самых богатых нардепов из разных фракций: Вадима Новинского, Максима Ефимова и Сергея Мартынюка.

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