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Журналисты назвали Топ-3 самых богатых нардепов и источники их дохода

Среда, 19 июня 2019, 15:22
Вадим Новинский, Максим Ефимов и Сергей Мартынюк
Вадим Новинский, Максим Ефимов и Сергей Мартынюк
Коллаж ЭП

Зарплата составила лишь 7% дохода у трех самых богатых нардепов из разных фракций: Вадима Новинского, Максима Ефимова и Сергея Мартынюка.

Об этом сообщает Liga.net.

"Тройка самых богатых депутатов Рады в 2018-ом году — Вадим Новинский (ОБ), Максим Ефимов (БПП) и Сергей Мартыняк (Воля народа). Естественно, это не зарплата. В 2018 году 38% из общего пирога — это другие доходы (например, кредит), 33% — дивиденды. Зарплата составляет лишь 7%", - пишет издание.

Инфографика Liga.net
Инфографика Liga.net

Напомним, в обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.

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Рада капитал

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