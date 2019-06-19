Что надо знать о новой мировой криптовалюте Libra от Facebook. 10 ключевых фактов

О них последние сутки говорит весь мир. Самое главное о новой мировой криптовалюте и цифровом кошельке Calibra для ее хранения.

Что случилось? 18 июня Facebook объявил о запуске в 2020 году цифрового кошелька Calibra для новой мировой криптовалюты Libra. "Экономическая правда" собрала 10 ключевых фактов об этом событии.

Что такое криптовалюта Libra и кто ее создал? Libra — это глобальная криптовалюта , основанная на блокчейне (Libra Blockchain). Она была создана в 2019 году ассоциацией Libra Association, в которую вошли 27 организаций: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo и другие известные компании. Нажмите для увеличения В отличие от подавляющего большинства существующих криптовалют, стоимость каждой единицы Libra будет стабильна. Стабильность будет обеспечена за счет корзины валют и других активов, которые вместе сформируют Libra Reserve. В частности, речь идет о банковских депозитах и государственных ценных бумагах от наиболее доверенных центробанков.

Как будет "рождаться" и "умирать" каждая Libra? Каждая единица Libra будет создаваться при ее покупке пользователем за национальную валюту, а в случае обратного обмена — уничтожаться. Таким образом, каждая Libra будет обеспечена реальными деньгами, которые будут попадать в резерв, подчеркивают в Facebook. Libra Association будет инвестировать средства из резерва и тратить проценты на обслуживание криптовалюты и выплату дивидендов инвесторам.

Что такое цифровой кошелек Calibra и кто его создал? Calibra — это цифровой кошелек, предназначенный для получения, хранения и расхода криптовалюты Libra. Кошелек Calibra создается одноименной компанией, которую основал Facebook. Calibra будет отдельным приложением для iOS и Android и согласно анонсу, станет доступным пользователям в 2020 году. В настоящий момент на сайте Calibra можно оставить свой адрес электронной почты для получения приглашения на ранний тестовый доступ. Как работает Calibra. Видеоиллюстрация

Зачем придумали криптовалюту Libra и цифровой кошелек Calibra? Криптовалюта Libra создана с целью стать единой мировой трансграничной стабильной валютой с минимальными комиссиями на ввод/пересылку/вывод. С помощью этого преимущества представители Libra Association хотят привлечь в мировую финансовую систему тех людей, у которых есть доступ в интернет благодаря недорогим смартфонам, но у которых все еще нет банковского счета. По данным Ассоциации, сегодня у половины взрослого населения планеты нет банковского счета. Например, из-за высоких комиссионных традиционных платежных систем каждый год трудовые мигранты теряют на пересылке заработанных средства 25 млрд дол. Цифровой кошелек Calibra создан с двумя целями: хранить деньги пользователя в безопасности, и позволить расплачиваться по всему миру с гораздо меньшей комиссией, чем при традиционных расчетах. Об этом в разговоре с The Verge сказал вице-президент по продукту Calibra Кевин Вейл.

Какие преимущества декларирует Calibra? 1) Calibra будет прямо интегрирован в продукты Facebook, включая WhatsApp и Messenger. 2) Низкая комиссия за транзакции. 3) Деньги можно будет отправить также просто, как сообщение или фотографию. 4) Транзакция занимает считанные секунды. 5) Пополнить кошелек, обналичить, отправить деньги, купить кофе в Messenger можно будет в несколько нажатий. 6) Безопасность транзакций: — все транзакции конфиденциальны; — возврат средств в случае мошеннических действий; — учетная запись регистрируется после предоставления документа удостоверяющего личность государственного образца. 7) Круглосуточная поддержка в Messenger и WhatsApp.

Какие документы будут нужны для регистрации кошелька? После того, как состоится релиз Calibra, для регистрации учетной записи в цифровом кошельке понадобится официальное удостоверение личности, выданное государственным учреждением.

В каких странах будет доступен Calibra? На данном этапе неизвестно, в каких странах будет работать сервис. Разработчики пишут, что их цель — сделать Calibra доступным для всех, в любой точке мира. "Мы работаем над тем, чтобы Calibra попала в как можно большее число стран", — пишут создатели.

Будет ли доступна местная валюта? Нет. Цифровой кошелек Calibra предназначен исключительно для криптовалюты Libra. Поэтому для оплаты товаров, пересылки средств всегда будет использоваться криптовалюта Libra. Для пополнения или обналичивания средств в кошельке Calibra будет использоваться местная валюта. Она будет конвертироваться по обменному курсу, указанному в кошельке.

Для чего можно будет использовать цифровой кошелек? Calibra можно будет использовать для отправки денег кому угодно, в любую точку мира, для покупки кофе, продуктов питания, коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте.