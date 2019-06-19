Нацбанк ликвидирует банк "Крещатик"

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КБ" Крещатик", который в 2016 году был признан неплатежеспособным.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своем сайте.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 июня 2019 принял решение от 18 июня 2019 года №415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Крещатик", - говорится в сообщении.

В центробанке напомнили, что Нацбанк, согласно статье 77 Закона "О банках и банковской деятельности" и статьей 44 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", обязан принять решение об отзыве у банка лицензии и ликвидации банка по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц в течение пяти дней со дня получения такого предложения от Фонда.

Напомним:

В апреле 2016 года НБУ признал банк "Крещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел в нем временную администрацию.

В марте 2018 года Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выводе с рынка банка "Крещатик".

Проведенный в 2018 году комплексный анализ неплатежеспособного банка "Крещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 миллиарда гривень.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежали Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

Экономическая правда