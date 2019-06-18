Сложности с Приватбанком и МВФ представляют угрозу для финансовой стабильности — отчет НБУ

Существуют угрозы для финансовой стабильности Украины, связанные с судебными процессами вокруг Приватбанка и перерывом в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в очередном выпуске Отчета НБУ о финансовой стабильности, сообщает пресс-служба регулятора.

В то же время системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких в истории уровней, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков, утверждает НБУ.

Национальный банк считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ, вероятно, еще до завершения текущей программы Stand By.

На сегодня банковский сектор рекордно прибыльный. За 5 месяцев 2019 чистая прибыль банков составила 23.4 млрд грн (+ 83% г / г). Высокие прибыли обусловлены развитием розничного кредитования, а также стремительным ростом спроса на банковские услуги, который гарантирует высокие комиссионные доходы.

Отчет о финансовой стабильности (основное, инфографика):

Отчет о финансовой стабильности (полностью):

Напомним:

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года на фоне обновления власти в Украине.

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