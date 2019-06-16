Новости выходных: многомиллионный иск против Украины и отстранение Рожковой

О многомиллионном иске против Украины. Компания Gilward Investments B. V., являвшаяся крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", прекратившей свою деятельность в 2014 году, возобновляет иск против Украины на сумму более 695 млн долларов.

Об управлении "Межигорьем". Фирма "Скомпани", победившая тендер на управление арестованной резиденцией "Межигорье", проведенный Агентством по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, придумала историю своей хозяйственной деятельности.

Об импорте гречки. Общая площадь посева гречихи в Украине в текущем году снизилась почти на 10%.

Об отстранении Рожковой. Национальный банк Украины обжаловал решение Барышевского районного суда Киевской области о запрете первому заместителю Главы НБУ Екатерине Рожков выполнять должностные обязанности.

О регистрации патентов и авторских прав. В Украине увеличили размер сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности - патентов, торговых марок, авторских прав.

О ФЛП. Кировоградский окружной административный суд принял сторону физического лица-предпринимателя и признал требования Государственной фискальной службы по уплате долга по единому социальному взносу незаконными.