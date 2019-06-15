Суд разрешил ФЛП не платить ЕСВ за месяцы без дохода

Кировоградский окружной административный суд принял сторону физического лица-предпринимателя и признал требования Государственной фискальной службы по уплате долга по единому социальному взносу незаконными.

Об этом сообщает LegalHub.

Согласно решению суда от 23 мая 2019 года, физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения при неполучении дохода не обязаны платить ЕСВ.

Предприниматель подал в суд на ГФС с целью отмены требования об уплате 15,82 тысячи гривень налогового долга по ЕСВ.

В решении суда говорится, что согласно Закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", единый взнос начисляется для плательщиков (кроме ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения) на сумму дохода, полученного от их деятельности, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса в месяц.

Указанные налогоплательщики должны платить взнос в размере, установленном законом, независимо от получения дохода. В число этих налогоплательщиков не относятся физические лица-предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения.

Напомним:

В Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей выросло на 4%, а наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием.

В команде Зеленского хотят списать с ФЛП 7 млрд грн долга за единый социальный взнос, но в реальности этого долга не существует - общий налоговый долг ФЛП составляет лишь 2 миллиарда гривень.

Экономическая правда