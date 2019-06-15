АРМА отдает "Межигорье" фирме с фиктивной историей управления — "Схемы"

Фирма "Скомпани", победившая тендер на управление арестованной резиденцией "Межигорье", проведенный Агентством по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, придумала историю своей хозяйственной деятельности.

Об этом стало известно из расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" "Армагеддон для" Межигорье ".

Отмечается, что журналисты "Схем" проанализировали налоговые финансовые отчеты компании.

"В 2015-2017 годах компания не получала никаких доходов. В 2018 году доход "Скомпани" составил 112 тыс. гривен. Эти деньги компания не заработала непосредственной бизнес-деятельностью: чуть больше 40 000 она взяла в кредит (они обозначены в отчетности как "текущие обязательства"), а еще 51 500 - деньги собственников, которые они вложили в уставный капитал "Скомпани" ", - обнаружили расследователи.

Кроме того, сообщается, что представители "Скомпани" упоминали об участии компании в аукционах на управление объектами "Укрпочты".

" "Схемы" обратились к "Укрпочте" с запросом - какими именно объектами управляет "Скомпани". В госпредприятии ответили, что такая компания никогда не принимала участия в аукционах на управление имуществом госпредприятия", - рассказали журналисты.

Они также отметили, что победитель тендера назвал своих партнеров, но связи фирмы с ними оказались фиктивными.

" "Скомпани" указала ряд партнеров, которые будут привлечены к управлению "Межигорьем", среди которых украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, благотворительная ярмарка "Кураж базар", фонд "Жизнелюб" и другие. "Схемы" связались с ними напрямую и выяснили, что никаких официальных договоренностей между ними и "Скомпани" не существует", - сообщили в расследовании.

Напомним:

29 мая "Межигорью" выбрали управляющего. Им стало ООО "Скомпани", директор которой до конца 2017 года числился помощником на платной основе нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок".

Конкурентами фирмы были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом. По закону, управление не могли доверить активистам, поскольку они не являются субъектом хозяйствования.

Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и менялиего условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.

"Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.

Украинская правда