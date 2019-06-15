Украина импортирует вдвое больше гречки, чем отправляет на экспорт
Общая площадь посева гречихи в Украине в текущем году снизилась почти на 10%.
Об этом говорится в сообщении Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает Agroportal.
Посев гречихи уже выполнен на 53,2% территорий, что составляет 51,9 тыс. га от запланированной площади на 2019 год.
"Гречка сейчас уступает по рентабельности таким культурам как пшеница, кукуруза и подсолнечник. Основными производителями являются переработчики и пчеловоды, которые выращивают гречку для поддержки собственного пчеловодства", — сообщает эксперт Совета по вопросам экспорта продовольствия Людмила Пасичник.
По итогам 4 месяцев текущего года показатель производства гречневой крупы в Украине составил 24,54 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель прошлого года.
Экспортный объем гречки за анализируемый период вырос более чем вполовину (на 56%) до 3,85 тыс. т. При этом импорт с января по апрель 2019 г. составил 7,34 тыс. т. Основным поставщиком крупы является Казахстан.
Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле за гречку на внутреннем рынке Украины платили 18,74 грн/кг, тогда как цена на рис в рассматриваемый месяц составила 24,4 грн/кг, пшенной крупы — 38,48 грн/кг.
С начала года цена на гречку выросла на 8,3% (от 17,14 грн/кг до 18,74 грн/кг).
"Внутренний спрос на гречку будет стабильно высоким, поддержкой данной тенденции является не только ценовая доступность, но и тенденция здорового питания", — отмечают аналитики Совета по вопросам экспорта продовольствия.
Напомним:
В январе ОО "Всеукраинский Аграрный Совет" сообщил, что отечественные сельхозпроизводители продолжают сокращать посевы гречки из-за интервенции некачественной и дешевой крупы из Российской Федерации. Значительные объемы этой продукции поставляются из Казахстана.
По мнению ВАС, для защиты украинского рынка необходимо вводить антидемпинговые пошлины на импорт гречки, которая происходит из РФ.
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