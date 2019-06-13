МВФ определит перспективы сотрудничества с Украиной после выборов

Международный валютный фонд ожидает завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с нашей страной.

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне 13 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя главы администрации президента Украины Алексея Гончарука о возможном запуске новой 3-4 летней программы с МВФ в конце этого года.

Райс напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая имела начальные дискуссии с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Напомним:

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года на фоне обновления власти в Украине.

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