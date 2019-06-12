Добывать газ в Черном море хотят "сомнительные" американцы, Коломойский и экс-депутат Госдумы РФ — СМИ

Заявки на участие в государственном конкурсе на привлечение частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на крупнейшем по площади участке "Дельфин" на Черноморском шельфе подали четыре компании.

Об этом сообщает "Схемы: коррупция в деталях".

Среди них: американская Frontera Resources, которая сама и инициировала этот конкурс, Trident Black Sea бывшего депутата Государственной думы России Ильи Пономарева, азербайджанская компания Caspian Drilling Company LTD и "Укрнефтебурение", бенефициаром которой является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Trident Black Sea на 90% принадлежит Trident Acquisitions Corp, а еще на 10% - ирландской San Leon Energy PLC. Ранее "Зеркало недели" сообщало, что ключевым акционером последней является Илья Пономарев - экс-депутат Госдумы, эмигрировавший из России в Украину. Еще 10% акций принадлежит совладельцу сети супермаркетов "АТБ" Геннадию Буткевичу.

Сам Пономарев в комментарии Радио Свобода отметил, что имеет гражданство Украины, а от российского отказался. И добавил, что компания Trident Black Sea в случае победы планирует инвестировать 1 миллиард долларов в разработку участка шельфа.

Другим претендентом является украинская компания "Укрнефтебурение". Ее конечными бенефициарами через оффшорные компании являются олигарх Игорь Коломойский, депутат от группы "Возрождение" Виталий Хомутынник и некогда российский, а теперь украинский бизнесмен Павел Фукс.

Caspian Drilling Company (CDC) была основана в сентябре 1996 года Государственной нефтекомпанией Республики Азербайджан (55%) совместно с "Санта-Фе" (45%) на базе Морской разведывательной буровой компании СССР. С июня 2009 года Государственной нефтяной компании Азербайджана принадлежит более 92% CDC.

Компания Frontera Resources инициировала проведение конкурса. Отмечается, что Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 годы свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Согласно закону комиссия обязана определить победителя и предоставить предложение в Кабинет министров в течение месяца - то есть до 12 июля 2019 года. В свою очередь, правительство должно заключить сделку в течение двух месяцев - до 12 сентября 2019 года.

Напомним:

Журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявили, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Глава АП Андрей Богдан призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.