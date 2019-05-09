Новости выходных: скандальные назначения, ВВП и туризм в Украине

О скандальных назначениях. "40-метровая схема": Нефьодов рассказал о "наглом" назначении в "Укравтодоре".

О коррупции."Нафтогаз" подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия "Газпрома".

Об МВФ. Украина вряд ли получит транш МВФ в 2019 году – JP Morgan.

Об экономике. ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины.

О туризме в Украине. Наша страна недополучает от туризма до 10 миллиардов долларов ежегодно. При этом расходы украинских путешественников в 8-9 раз превышают расходы иностранных посетителей Украины.