Новости выходных: скандальные назначения, ВВП и туризм в Украине
Четверг, 9 мая 2019, 19:09
О скандальных назначениях. "40-метровая схема": Нефьодов рассказал о "наглом" назначении в "Укравтодоре".
О коррупции."Нафтогаз" подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия "Газпрома".
Об МВФ. Украина вряд ли получит транш МВФ в 2019 году – JP Morgan.
Об экономике. ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины.
О туризме в Украине. Наша страна недополучает от туризма до 10 миллиардов долларов ежегодно. При этом расходы украинских путешественников в 8-9 раз превышают расходы иностранных посетителей Украины.
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