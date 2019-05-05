"40 метровая схема": Нефьодов рассказал о "наглом" назначении в Укравтодоре

Глава "Укравтодора" Славомир Новак фактически уполномочил скандального экс-начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдана Юлика выполнять обязанности своего заместителя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов.

25 апреля Новак уполномочил Юлика визировать все проекты нормативных актов "Укравтодора", координировать всю работу по дорожному строительству, подписывать все документы (которые можно делегировать).

"Похоже, у нас теперь новый руководитель Автодора", - пишет Нефьодов. Он напомнил также о "знаменитой дороге в Тернопольской области, которую разбили на 177 кусков по 40 метров, чтобы избежать тендера".

Речь идет о 177 договорах Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, заключенных в 2018 году с местной и малоизвестной компанией "БМБуд".

Сумма каждого из этих договоров не превышала 200 тысяч гривен, то есть позволяла не проводить открытые торги и избежать внимания, которое приковано к большим цифрам и малоизвестным фирмам.

Общая сумма – 26,8 млн гривен. Как оказалось, речь шла не о 177 дорогах в Тернопольской области, а лишь о семи. А такое количество сделок обусловлено ​​тем, что дороги разделили на отрезки до 40 метров и на ремонт каждого заключили отдельный договор.

ООО "БМБуд" принадлежит тернополянам Александру Ивахиву и Андрею Самарику. Кроме этой фирмы они совместно владеют также фирмами "БМ-Строй" (разница лишь в написании), "Тернополь транс сервис" и "Эксперт проект плюс". Все фирмы зарегистрированы по одному адресу - г. Тернополь, ул. Микулинецкая, 3А, офис 214.

Похоже, что Самарик, Ивахив и Юлик знакомы друг с другом.

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Нефьодов пишет, что после этого Юлик пошел на повышение и был переведен в центральный аппарат Укравтодора, управлять департаментом качества.

"24 апреля Новак предложил назначить героя своим первым заместителем. Кабмин дебатировал вопрос и решил все-таки хотя бы проверить факты. 25 апреля Новак просто уполномочил Юлика визировать все проекты нормативных актов Укравтодора, координировать всю работу по дорожному строительству, подписывать все документы", - подытожил заместитель министра экономики.

Экономическая правда