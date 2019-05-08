ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта Украины до 2,5% с 3% по итогам 2019 года, в 2020 году рост экономики страны ожидается на уровне 3%.

Об этом со ссылкой на ЕБРР сообщает Интерфакс-Украина.

Временное снижение экономического роста аналитики банка поясняют внутренней политической неопределенностью после минувших и предстоящих выборов, а также снижением роста торговли с основными партнерами.

Напомним:

Ранее ЕБРР в ежегодном анализе указал, что экономика Украины возрождается и растет, но начатые реформы еще не доведены до результата.

Среди важнейших задач для Украины на 2019 год ЕБРР называл сохранение макроэкономической стабильности – в частности привлечение внешних источников финансирования для выплат по заимствованиям и продвижение в реформах госбанков, чтобы подготовить их к приватизации.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении. Проект основывается на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.