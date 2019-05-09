Украина недополучает от туризма до 10 миллиардов долларов ежегодно

Расходы украинских путешественников в 8-9 раз превышают расходы иностранных посетителей Украины.

Об этом рассказала председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности ВР Анна Романова в материале "Новое время".

Так, по официальным данным НБУ, украинцы в 2018 году купили туристических путевок за границу почти на 8 млрд долларов.

Еще 3,6 млрд долл украинцы потратили, расплачиваясь за рубежом картой (на миллиард больше, чем в 2017 году). Однако эту сумму можно смело удваивать, ведь украинцы в основном тратят наличные, отметила Романова.

При этом иностранные посетители потратили в Украине по безналичным расчетам всего 1,2 млрд долларов (в прошлом году 800 млн долл).

"На украинские путевки иностранцы почти ничего не тратят, потому что украинский туристический продукт, как таковой не сформирован. Поэтому иностранцы в 90% случаев приезжают самостоятельно", – рассказала депутат.

По ее словам, это означает, что в безналичных расходах очень часто содержится бронирования отеля, трансфера, перелета.

Таким образом расходы украинских путешественников в 8-9 раз превышают расходы иностранных посетителей в Украине.

По словам народного депутата, Украине "есть над чем работать".

"Прежде всего, Минэкономразвития (там есть целый департамент туризма, где работает 21 человек), МИД, Мининфраструктуры, Министерству информполитики. Этот список можно продолжать долго, так как туристическая индустрия охватывает все сферы управления: от гостеприимства работников паспортного контроля – до безопасности на улице, чистоты на обочине, сервиса в отеле, навигации в транспорте, общественных туалетов, дорог, поездов, аэропортов", – отметила она.

Не развивая туристическую индустрию Украины недополучает более 10 млрд долларов в год, и это не считая имиджевых потерь страны.

"Лучший способ улучшить имидж страны – стать привлекательной туристической державой", – резюмировала депутат.

Напомним:

В начале года депутаты изменили способ начисления туристического сбора в 2019 году. Теперь турист-украинец будет платить до 21 грн за сутки проживания, а иностранец – до 208 грн.

Подробнее читайте в колонке ЭП: "Туристам в Украине не рады: как депутаты повысили плату за отдых".

Весной Кабинет министров принял концепцию развития украинских Карпат в четырех областях страны.

Экономическая правда