РГК назвала фейком информацию "Нафтогаза" о незаконном отключении газоснабжения

Группа "Региональной газовой компании" опровергла информацию "Нафтогаза" о том, что облгазы Дмитрия Фирташа начали незаконно отключать дома украинцев от газоснабжения, назвав ее "очередным фейком".

Об этом сообщается на портале для потребителей природного газа 104.ua в Facebook.

Как отметили в самом РГК, НАК предоставил недостоверную информацию, чтобы "отвлечь внимание людей от злоупотреблений в самом "Нафтогазе" и полного провала программы добычи украинского газа".

"Эти фейковые сообщения не содержат никаких фактов. Если в "Нафтогазе" есть реальные факты любых нарушений, ответственные лица обязаны обратиться в полицию с соответствующим заявлением и доказательствами, а не использовать журналистов для очередного черного пиара", – отмечается в заявлении РГК.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%.

Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЭКУприняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЭКУ объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.

19 марта завершились проверки трех первых облгазов — Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз. Все они оказались нарушителями лицензионных условий.

По состоянию на 10 апреля оштрафованные облгазы не прекратили доначисления в платежках.

Экономическая правда