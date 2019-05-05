Новости выходных: "наглые" назначения, поддержка МВФ и долги "Укрзализныци"

О поддержке МВФ. Руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард пообещала, что МВФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

О прибыли Приватбанка. За прошлый год Приватбанк увеличил чистый комиссионный доход, то есть доход от предоставления услуг и проведения банковских транзакций, в полтора раза - до 15,2 млрд гривен.

О поставках газа из США. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина может получить поставки американского газа.

О малой приватизации. Аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству 1 млрд гривен.

О "наглом" назначении. Глава "Укравтодора" Славомир Новак фактически уполномочил скандального экс-начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдана Юлика выполнять обязанности своего заместителя.

О долгах Укрзализныци. АО "Укрзализныця" считает приоритетным направлением рефинансирования текущей задолженности по евробондам выпуск новой серии еврооблигаций во втором-третьем квартале 2019 года.