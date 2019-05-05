"Укрзализныця" ищет деньги для возврата старых долгов
АО "Укрзализныця" считает приоритетным направлением рефинансирования текущей задолженности по евробондам выпуск новой серии еврооблигаций во втором-третьем квартале 2019 года.
Об этом сообщается в финансовом отчете компании за 2018 год, пишет ЦТС.
В УЗ ожидают, что эффект от дерегуляции вагонной составляющей и повышения цен на грузоперевозки могут быть недостаточными для выплат по долгосрочным кредитам в 2019 году (300 млн долларов).
"Управленческий персонал продолжает разрабатывать варианты по рефинансированию текущей части такой задолженности. Приоритетным направлением является получение необходимых разрешений для размещения нового выпуска еврооблигаций во втором-третьем квартале 2019 года. Также проводится работа по привлечению заимствований из альтернативных коммерческих источников", - отмечается в финотчетности.
Кроме того, управленческий персонал прорабатывает возможность привлечения средств от государственных банков и механизмов государственной поддержки в случае невозможности своевременного привлечения средств с международного рынка капитала.
В то же время в "Укрзализныце" подчеркивают наличие риска своевременного неполучения необходимого рефинансирования, учитывая вероятные сложности с получением соответствующего согласования от целого ряда органов власти.
"В таком случае управленческий персонал готов в качестве последнего средства инициировать переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности", - заявляют в "Укрзализныце", ссылаясь на то, что смогут согласовать приемлемые условия реструктуризации задолженности.
Однако, как отмечают в компании, реструктуризация текущей задолженности может считаться событием невыполнения обязательств (дефолта) по другим кредитным договорам, в результате чего у некоторых кредиторов могут возникнуть права требования досрочного погашения по отношению к большей части долгосрочных кредитов.
Ранее сообщалось, что в марте 2019 года "Укрзализныця" выплатила 150 млн долларов долга по еврооблигациям.
Кредитные ресурсы для рефинансирования задолженности были привлечены на внутреннем рынке. В частности, их предоставили Ощадбанк и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").
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