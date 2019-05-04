Украина ведет переговоры о поставках газа из США – Коболев
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина может получить поставки американского газа.
Об этом Коболев рассказал в интервью "Голосу Америки".
"Мы ведем переговоры по этому поводу", - сказал Коболев в ответ на вопрос о возможности получения газа из США.
"И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть", - заявил он.
"Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - добавил Коболев.
Ранее сообщалось, что США существенно нарастили поставки сжиженного газа в ЕС.
По сравнению с периодом до конца июля 2018 года, импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос на 181%.
Доля США в общем объеме сжиженного газа в ЕС составляет 12%.
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