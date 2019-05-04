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Украина ведет переговоры о поставках газа из США – Коболев

Суббота, 4 мая 2019, 13:20
 

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина может получить поставки американского газа.

Об этом Коболев рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Мы ведем переговоры по этому поводу", - сказал Коболев в ответ на вопрос о возможности получения газа из США.

"И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть", - заявил он.

"Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что США существенно нарастили поставки сжиженного газа в ЕС.

По сравнению с периодом до конца июля 2018 года, импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос на 181%.

Доля США в общем объеме сжиженного газа в ЕС составляет 12%.

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США газ

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