Новости 28 мая: прибыли банков, новые евро, реакция бизнеса на разговоры о дефолте

О прибыли банков. Украинские банки в январе-апреле 2019 года получили 18,1 миллиарда гривень чистой прибыли - на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О новых евро. В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро – они стали уже и обладают дополнительными элементами защиты.

О реакции бизнеса на разговоры о дефолте. Европейская бизнес ассоциация настаивает на необходимости продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность страны.

О новом облэнерго Ахметова. Энергохолдинг ДТЭК официально получил контроль над "Киевоблэнерго" и уволил правление компании.

О "Роттердам+". Антимонопольный комитет постановил начать рассмотрение дела о совершении НКРЭКУ антиконкурентных действий путем предоставления части производителей электроэнергии преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение в отношении конкурентов.

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Как Нафтогаз победил Газпром в Стокгольме. История одной войны

В книге "Стокгольм. Бери или плати" один из руководителей "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о ходе крупнейшего в истории коммерческого арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом". ЭП приводит цитаты из книги. (укр)